بالفيديو: تونسية تقتحم البرلمان وتمطر رئيس كتلة الحزب الحاكم بـ "الشتائم"!

جهينة نيوز

أقدمت شابة تونسية على اقتحام مقر البرلمان، وتوجيه سيل من الشتائم لرئيس كتلة الحزب الحاكم "نداء تونس"، سفيان طوبال.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام الشابة، التي قال نشطاء على فيسبوك إنها ناشطة في المجتمع المدني، لقاعة البرلمان، ووصفها لطوبال بـ"السارق"، مما أثار غضبه وطلب منها المغادرة، وسط تبادل للشتائم.

وتدخل بعض النواب لفض النزاع اللفظي، والتراشق بالكلمات في القاعة، وتم طرد الشابة مجهولة الهوية.

وأثار الفيديو جدلا واسعا على الشبكة العنكبوتية، خاصة أنه تزامن مع عراك آخر بين بعض نواب المعارضة والائتلاف الحاكم حول مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي".

المصدر: RT