ولايتي: أي اعتداء اسرائيلي جديد على سوريا سيواجه بالرد!

الإثنين, 12 شباط 2018 الساعة 13:34 | سياسة, عالمي

ولايتي: أي اعتداء اسرائيلي جديد على سوريا سيواجه بالرد!

جهينة نيوز

أكد مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي أكبر ولايتي، أن إيران ستبقي على تواجدها بسوريا دون قبول شروط في ذلك الصدد، محذراً من أن أي اعتداء إسرائيلي على سوريا لن يمر دون رد.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن ولايتي، قوله في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن "حضور إيران في سوريا سيستمر للدفاع عن جبهة المقاومة وفق التوافق الحاصل بين إيران وسوريا". وأضاف: "نحن لا نقبل الشروط الخارجية كموضوع قوتنا الدفاعية أو تواجدنا في المنطقة".

وتابع أن "إسقاط سوريا الطائرة الإسرائيلية يعتبر منعطفاً في الصراع مع إسرائيل"، محذراً أن "على الإسرائيليين أن يعوا أن أي اعتداء على سوريا سيواجه بالرد، فهذا حق لسوريا".


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا ..
    12/2/2018
    17:04
    كفوا عن هذه التصريحات السخيفه ..
    لا فضل لاحد علي الشعب السوري ... بل صمود الشعب السوري هو الذي غير المعدلات الاقليميه ... وليس العكس ..ولو انتصروا في سوريه ، ستجدون داعش اليوم في طهران وموسكو .. تعبث بامنكم ... والجميع يتذكر وضع ايران قبل الازمه السوريه ... واعتقد اغبياء مشروع الفوَضى الخلاقه ان اسقاط سوريه سيهسل تغير المعادلات الاقليميه .. وللمره المليون نقول لبعض القيادات السياسيه الايرانيه ليكفواعن تصريحاتهم السخيفه .. وسوريه كانت خط الدفاع الاول للمنطقه كلها والافضل ان لا تصابوا بالغرور وتسرقوا النصر ، ما قدمتموه من مساعدات لسوريه ، لايعادل عشر الخسائر التي كانت ستتكبدها طهران ، لو اندلعت المواجهه معها وطبعا ؟ ربما ماهو اسوء من ذلك بكثير ، ولكن حجم الكارثه هو الذي غير حسابات المواجهه وكانت سوريه ساحه المواجهه .

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