ولايتي: أي اعتداء اسرائيلي جديد على سوريا سيواجه بالرد!

جهينة نيوز

أكد مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي أكبر ولايتي، أن إيران ستبقي على تواجدها بسوريا دون قبول شروط في ذلك الصدد، محذراً من أن أي اعتداء إسرائيلي على سوريا لن يمر دون رد.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن ولايتي، قوله في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن "حضور إيران في سوريا سيستمر للدفاع عن جبهة المقاومة وفق التوافق الحاصل بين إيران وسوريا". وأضاف: "نحن لا نقبل الشروط الخارجية كموضوع قوتنا الدفاعية أو تواجدنا في المنطقة".

وتابع أن "إسقاط سوريا الطائرة الإسرائيلية يعتبر منعطفاً في الصراع مع إسرائيل"، محذراً أن "على الإسرائيليين أن يعوا أن أي اعتداء على سوريا سيواجه بالرد، فهذا حق لسوريا".