الإمارات.. وفاة 5 أشخاص في حريق بناية بالشارقة

جهينة نيوز:

توفي 5 أشخاص و أصيب 17 أخرون بحالة اختناق نتيجة حريق شب في بناية سكنية، اليوم الإثنين، في الشارقة بدولة الإمارات .

وبحسب الدفاع المدني بالشارقة أن الحريق شب في بناية سكنية بسبب ماس كهربائي بجهاز التكييف، حيث تم إخلاء جميع سكان البناية، وقامت فرق من الإسعاف بالتعامل مع جميع الحالات ونقل المحصورين في المبنى إلى المستشفى.

وبين الدفاع المدني أن الحريق تسبب بوفاة 5 أشخاص عرب وآسيويين بينهم أم وطفليها، إضافة إلى 9 إصابات اختناق تم التعامل مع حالتهم على أرض الواقع، إلى جانب 8 إصابات اختناق من فريق دفاع المدني وواحدة منهم إصابة بليغة.