تركيا تطور نظام دفاع جوي يشبه "القبة الحديدية" بهدف!؟

جهينة نيوز

تعمل تركيا على تطوير نظام دفاع جوي يشبه منظومة "القبة الحديدية" التي يمتلكها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر موقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي، أمس الأحد أن تركيا تسعى إلى تطوير منظومة دفاع جوي تمتلك إمكانات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية التي تستخدمها إسرائيل لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى.

ومن المقرر أن تضم منظومة الدفاع الجوي، التي تعتزم تركيا تطويرها، صواريخ دفاعات مضادة للصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، وفقا للموقع.

وسيتم تصميم منظومة الدفاع الجوي التركية لتكون قادرة على مواجهة الصواريخ التي يتم إطلاقها من مدى قريب جدا.

ولفت الموقع إلى أن منظومة الدفاع الجوي الجديدة سيطلق عليها "غولدن كيج"، مشيرا إلى أن الهدف منها سيكون حماية الحدود التركية مع سوريا من الصواريخ أو المدافع التي يمكن إطلاقها من الأراضي السورية.

ونوه الموقع إلى أن صاروخا تم إطلاقه على المناطق الحدودية التركية من الأراضي السورية، في يناير / كانون الثاني الماضي، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.