فلكي مغربي بعد صدق توقعه باسقاط سوريا لطائرة اسرائيلية يغرد " قلت لكم ذلك "

الإثنين, 12 شباط 2018 الساعة 12:39 | منوعات, فلك وأبراج

فلكي مغربي بعد صدق توقعه باسقاط سوريا لطائرة اسرائيلية يغرد

جهينة نيوز:

منذ قرابة الشهر وتحديداً في 15/1/2018 اطلق الفلكي المغربي علي العيس مجموعة من التوقعات توقع فيها ان الجيش السوري سوف يسقط طائرات اسرائيلية بشكل مفاجئ.

وبعد اسقاط الجيش السوري للطائرة الاسرائيلية "اف 16 ",غرد العيس فائلا "قلت لكم ذلك وهذا ماحصل".

ونذكر بأهم توقعات العيس التي نشرها سابقا لسوريا والعالم العربي

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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    12/2/2018
    16:49
    هذا فتاحه .. وليس توقعات ..
    واتوقع انه نتن ياهو سيصاب بوعكه صحيه وينجوا منها ... وان ترمب سيتعرض لحادث سير .. والسيسي سينجح بالانتخابات المصريه ..ولبنان سيتعرض لهزهات سياسيه ستنجم عن تحافات غير متوقعه بين الحريري وحزب الله ، وحوكه امل ستختفي من الوجود ، ووليد جنبلاط سلتنازل لابنه تيمور ، وملك الاردن سيوقع وادي عربه جديده تشمل كل الاردن .. وقطر ستتحول لشركه مساهمه مغفله ، والبحرين لقاعده عسكريه بدل قطر ، واليمن سينقسم .لدوله في الجنوب ، ودوله في الشرق ، وواحده في الوسط ، واخري في الشمال .. . وبوتفليقه بعد عمر طويلا سيموت ..واغتيال عمر الحقير في السودان ..والعراق سيغزرا الكويت سلميا ،، وعاصمه موريتانيا سيضربه تساونتمي وتختفي بابحر .. يعني على الاقل راح تزبط وخده منهم

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