فلكي مغربي بعد صدق توقعه باسقاط سوريا لطائرة اسرائيلية يغرد " قلت لكم ذلك "

جهينة نيوز:

منذ قرابة الشهر وتحديداً في 15/1/2018 اطلق الفلكي المغربي علي العيس مجموعة من التوقعات توقع فيها ان الجيش السوري سوف يسقط طائرات اسرائيلية بشكل مفاجئ.

وبعد اسقاط الجيش السوري للطائرة الاسرائيلية "اف 16 ",غرد العيس فائلا "قلت لكم ذلك وهذا ماحصل".

ونذكر بأهم توقعات العيس التي نشرها سابقا لسوريا والعالم العربي

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