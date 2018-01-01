أبراج يوم الأثنين 2018/2/12 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٢/ ٢: حالم باولاده حالم باهله، يطلب الرضا من امه، يحب العالم أجمع، ليس لديه حظ من الاصدقاء، يحمل لقب الالقاب، يعطي من حوله طاقة، منذ ولادته ياتي المال بكثرة، اينما وجد يوجد الخير ويجلب الخيرات، جريء ومتكلم، يملك العين الثالثة، يعرف اين مصلحته، يرى الرزق من خارج ارضه، تحمل له هذه السنة سكن جديد او نقل لمكان آخر، سنة ترويج واذا كنت تعمل بالفن او بالاعلام تنال شهرة، حركة نجاح بمساىل مالية فرصة تعلم يكون لها آثار بعيدة المدى، سنة تقدم وعقارات وسنة للارتباط لمن وضعه يسمح

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: منعطف جديد مفيد لك، صدفة تخدم مصالحك، لقاء او موعد يغير مصيرك، انجز اعمالك بصمت ولا تجب على اسئلة لست مضطرا للاجابة عليها، تتلقى مسؤولية او عرض جديد لا تستعجل بالرد اطلب وقت لتدرس وضعك، تنشر بعض القضايا وقد تحكي وتتعامل مع غرباء،ابتعد عن الانتقادات وانتبه من احد يحملك اخبار مغلوطة تؤثر في قراراتك، نزلة سوق، تفضل الوحدة لكن هناك شخص يخرجك عن طورك او يدخلك بازمة

الثور: تعالج مسالة تظلم تحكي بسفر وعلاقات مع الخارج او انضمام بعض الغرباء لمشروعك، تغيير بوجهة نظرك وترى الامور من منطلق آخر، يوم للتنقل والمقابلات وتعيينك في تقنيات جديدة، تطرح افكار وتناقشها بحماسة زائدة، تروج لفكرة او مغامرة، استقبال زوار او توديع زوار، قلق كان يساورك لكن يحالفك الحظ اليوم ببعض التفاصيل، انت اكثر المستفيدين من التجارة والربح

الجوزاء: يعطيك الفلك دليل على احداث وتطورات عامة محتملة وتظهر استعدادك كيف ستتكيف مع الوضع الجديد، تستدرك الاخطاء وتستفيد من الاوضاع الايجابية المالية، يجلب لك الحظ والاشراق ويجعل يومك فيه عواطف دافئة او مصالحة لذلك حدثك اليوم للاستثمارات والمستحقات والضرائب، راقب ميزانيتك ومصروفك قد تستعيد الماضي او تحكي بالذكريات، انتبه لصحتك

السرطان: شراكة بالميدان عاطفة او عمل، ابتعد عن الاوهام او المناورات التي يتقنها شريكك، الخصم أقوى منك، انتبه لا تثر المشاكل وانتبه من التعقيدات مع الرفاق بالعمل، نوافذك وابوابك اتركها مفتوحة حتى تأتي الشمس لبيتك، اعمل تواصل مع الشركاء

الاسد: تركض بجميع الاتجاهات، رتب أمورك ضع جدول أعمالك، لا تبدأ بشيء جديد حتى يغيب احد من محيطك وتحل محله او تجد نفسك في موقف حرج، تعاني من مماطلة وتبذل جهود مضاعفة، التكتم والتحفظ ضروريان بهذا اليوم، غذاؤك وصحتك مهمان، تعيد النظر وتحافظ على ثقتك بالمستقبل، انقلاب باوضاعك المهنية

العذراء: تخوض مغامرة جديدة تحلم فيها، تتوافر معلومات واخبار تسود هذه الفترة وتكون لصالحك، تستجيب لك السماء، امور جديدة تطل فيها على الناس وتظهر بشخصية جذابة، لا تخشى الاستثمارات، اليوم يحمل لك لقاء او هدية غير متوقعة أو اتفاق مهم يخص الاولاد

الميزان: ارتباطات شخصية واجتماعية، رغم الكاريزما التي تتمتع بها تفضل اليوم عدم الالتزام والتروي قليلا، تمر بمغامرات بحر النهار تجلب لك السلام الداخلي ببيتك، قرارك صحيح بشؤونك الحميمية، تركيزك على البيت، تعامل مع طارئ يلزمك بموقف او قرار، تصدمك مواقف تؤدي لزعل، تضطر للتأقلم مع شخص ما، تسرد تفاصيل للعائلة عن همومك

العقرب: تسمع همس وكلام سري، لقاء يطرب له قلبك تذهب بزيارة، تسمع خبر مهم او مقابلة ناجحة، تواصل مع الاخرين بشكل جيد، إيجاد حلول لمشاكل كانت مستعصية عائلية مهنية، كسر قيود سابقة، دراسة للطلاب، فتح باب كان مغلق، انتبه من الطرقات

القوس: القمر بالجدي، ينهي بعض التمييع وسوء التفاهم والتأجيل بحياتك المهنية، تظهر قدرتك على مساعدة الاخرين وتسوية مشاكلك، تبرز كفاءة اكثر ويسطع نجمك وتشعر ان ما تقدمه كبير وليس سهلا، يطرأ ما يدهشك تتحرر من قيود او تلعب دور وسيط، يخيب ظنك ولكنك ستربح

الجدي: القمر ببرجك، تغيير ببعض المعطيات او الاتجاهات، تبدو سعيدا للغاية هذه الفترة، قصة تتعلق بالواجبات او تعقد اجتماع سري بعيد عن عيون الفضوليين، القمر ببرجك ترى الامور بوضوح اكثر، تترفع عن بعض الصغائر واتفاصيل غير المهمة، تتحدث للجماهير اذا كنت تعمل بالشان العام، قوة ومهارة وعناد، اهدافك نصب عينيك بسبب قوتك

الدلو: القمر بالجدي يستهدفك ويفرض تأني بكل شيء، ويعمل لك اليوم تهور وارتكاب اخطاء تشعر باعب شديد وتطرأ احداث لا تتوقعها، تواجه بعض العراقيل، يطرا ظرف جديد يغير لك المنحى، انتبه الى اموالك واذا واجهت الاشخاص السلبيين حاول تخطي الاعتبارات وانتظر الوقت للتحرك

الحوت: فرص مهمة تحقق بعض اهدافك وتجتمع باصدقاء محبين، آفاق جديدة تحقق عمل ناجح، تجذب الحساد لان اليوم للنقاشات مع اصدقاء تنتمي لهم، تلتقي باصدقاء لم تلتق بهم من فترة او تتعرف لوجه جديد، فترة جيدة لترتب اوضاعك واموالك وتعيد حساباتك، تعاون وشراكة وتعمل ضمن الفريق وتحدد اتجاهك معه، اتكل على احساسك فالقرار والفعل لك