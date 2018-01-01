كيان الإحتلال قلق من تحذيرات بوتين لنتنياهو

جهينة نيوز

قالت قناة (ريشت كان) العبرية، مساء الأحد، إن حالة من القلق تسود الأوساط السياسية في كيان العدو بعد تحذيرات نقلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما أمس السبت، على خلفية التصعيد على الحدود الشمالية الذي اعقب اسقاط الجيش السوري طائرة حربية اسرائيلية.

وكان الكرملين قال أن بوتين أبلغ نتنياهو بضرورة تجنب اي خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية.

ووفق القناة العبرية، فإن هناك خشية إسرائيلية من أن هذه رسالة موسكو سوف تقلل من النشاط الإسرائيلي في المنطقة، مشيرة إلى أن التحذير الروسي لا يأتي من فراغ، خاصةً وأن الجيش الإسرائيلي نفذ قبل عام غارات جوية قرب تدمر منتصف تشرين أول/أكتوبر 2017؛ وتسببت بفزع الجنود الروسيين واستيقاظهم من النوم.

وقالت القناة: "موسكو نقلت رسائل للجيش الإسرائيلي، ووبخت السفير الإسرائيلي لدى روسيا، بأنه لا يقبل بوضع الجنود الروس تحت الخطر".

و يذكر ان القوات السورية استهدفت اكثر من طائرة للاحتلال خلال عدوانها على سورية و إعترف العدو بسقوط احدى الطائرات التي إستهدفتها سورية و طلب العدو من روسيا التدخل لوقف تدهور الاوضاع حسب الاعلام العبري مما يدعو للاعتقاد بان الرد السوري تجاوز اسقاط المقاتلة الصهيونية المتطورة.