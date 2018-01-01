الاحتجاجات في الاردن تأخذ طابع سياسي و احراق مؤسسة عسكرية

جهينة نيوز

تتواصل الاحتجاجات الرافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي على الاردن بعد أن أصبحت ديون الاردن أكثر من اجمالي الدخل, و تشتد الاحتجاجات في مدينة الكرك الأردنية وسط أنباء عن اندلاع حريق في مقر تابع للجيش بالمدينة, و يأتي إحراق المقر العسكري في ظل إستنكار شعبي اردني لوجود القوات الامريكية في الاردن و تحويل الاردن لمعبر لقوات الاحتلال الامريكي الى سورية.

وشهدت المدينة مساء يوم السبت مظاهرات واسعه، حيث حاول المحتجون إغلاق وسط المدينة وشوارع أخرى بإطارات مشتعلة والحجارة والحاويات.

فيما شهد يوم الجمعه مظاهرات واسعه و تصادم مع قوات قمع النظام الاردني و اجهزة مخابراته, و يقول نشطاء ان الاحتجاجات بدأت تأخذ طابع سياسي.

وكالات