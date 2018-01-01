النصرة تستعمل سلاح كيماوي بقنابل بريطانية !؟

الأحد, 11 شباط 2018 الساعة 23:55 | سياسة, عالمي

النصرة تستعمل سلاح كيماوي بقنابل بريطانية !؟

جهينة نيوز

أكثر من ثلاث مرات استعملت جبهة النصرة غاز الكلور السام و أخرها في ريف إدلب حيث أصيب ما يقارب من ثلاثين جندي و جرى علاجهم, و نشر ناشطون صور القذيفة التي تم إستعمالها,

و قد بحثت جهينة نيوز عن مصادرهذه القذيفة وتبين أنها قذيفة صاروخية عيار( 68 ملم ) صنع بريطاني وعرض ثلاث منها على مواقع الإنترنيت للبيع في أوفات سابقة على انها غير قابلة للإستعمال و لا تحوي بارود و لوحظ أنها بيعت كتحف للعرض من بريطانيا و مكتوب عليها ذات الكتابات الموجودة على القذائف التي سقطت في ريف إدلب.

و يذكر انها ليست المرة الأولى التي تأتي فيها معدات عبر تركيا بعد شرائها عن الانترنيت حيث أن أحد السيارات الامريكية بعد بيعها ظهرت مع داعش في سورية في وقت سابق.


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