قبرص.. تركيا انتهكت "القانون الدولي"

جهينة نيوز:

إعتبرت قبرص ان تركيا انتهكت "القانون الدولي" بعد اعتراض سفن حربية تركية سفينة تابعة لشركة "ايني" الايطالية كانت تستكشف حقول الغاز في مياه الجزيرة المتوسطية.

وافادت شركة "ايني" لوكالة الانباء القبرصية ان سفينتها امرت بالتوقف من قبل بوارج تركية الجمعة بحجة وجود "نشاطات عسكرية في المنطقة المقصودة"، وذلك بعد ابحارها للبدء باستكشاف البلوك 3 من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وادى دعم تركيا لمطالب "جمهورية قبرص التركية" في شمال الجزيرة غير المعترف بها دوليا الى نشوب خلاف حول مصادر الطاقة بين انقرة وقبرص ذات الغالبية اليونانية.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس للصحافة: "نحن نلتزم الهدوء تجنبا لاثارة اي ازمة ونتخذ كل الخطوات الدبلوماسية الضرورية حتى يتم احترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص". واضاف "نتولى معالجة المسالة عبر محاولة تجنب ما من شانه ان يزيد الوضع سوءا من دون اغفال حقيقة ان تصرفات تركيا تنتهك القانون الدولي".

من جهة اخرى، انتقدت وزارة الخارجية التركية في بيان قبرص بسبب نشاطاتها "الاحادية" المتعلقة بانتاج الطاقة. وافاد البيان ان قبرص "تفعل ذلك في تجاهل للحقوق الراسخة في الموارد الطبيعية للقبارصة الاتراك، الشركاء في ملكية الجزيرة". واضاف "هذا السلوك القبرصي اليوناني غير البناء يشكل ايضا عقبة رئيسية لتسوية القضية القبرصية".