حملة تضامن مع السعودية نهى البلوي المعتقلة لرفضها التطبيع

جهينة نيوز

أعلن ناشطون سعوديون تضامنهم مع الفتاة المعتقلة نهى البلوي، والتي أُعلن عن احتجازها بعد نشرها فيديو ترفض فيه التطبيع مع "إسرائيل".

ونشر مواطنون ومواطنات، فيديوهات وتسجيلات صوتية، يدعون فيها إلى الإفراج عن نهى البلوي، لعدم ارتكابها أي جرم قانوني.

ورغم أن المواطنين أخفوا وجوههم، إلا أنهم تحدثوا أمام الكاميرا بصوتهم الحقيقي، وهي من الحالات النادرة في السعودية.

وقالت إحدى الناشطات إن نهى البلوي تحدثت سابقا عن الناشط المعتقل سيف الإسلام الشراري، وأنه لم يرتكب أي جرم، في إشارة إلى أن حديثها ذاك ممكن أن يكون من أسباب اعتقالها.

وظهر أحد المواطنين، قال إن اسمه "سعدون الشمري"، بوجهه دون أي غطاء، واصفا اعتقال البلوي بأنه "خزي وعار" على الحكومة والقوات الأمنية.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت نهى البلوي قبل أيام، وذلك في أعقاب خروجها في فيديو، وهي ترتدي النقاب، رفضت من خلاله تطبيع الدول العربية مع "إسرائيل"

واختفى حساب نهى البلوي من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تأكيد نبأ اعتقالها.

ووفقا لأنباء غير مؤكدة، فإن نهى البلوي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام، قبيل أيام من عرضها المحتمل على النيابة العامة.

يشار إلى أن أنباء غير مؤكدة أفادت بأن السلطات السعودية تعتقل الداعيتين نورة السعد ورقية المحارب، إضافة إلى الناشطة عائشة المرزوق، دون توجيه أي تهمة لهن.