صائدوا الدواعش يتوعدون بالإنتقام: لا فرق بين قسد و داعش بعد الآن

الأحد, 11 شباط 2018 الساعة 19:10 | سياسة, محلي

صائدوا الدواعش يتوعدون بالإنتقام: لا فرق بين قسد و داعش بعد الآن

جهينة نيوز

أصدرت فرقة صائدوا الدواعش الرديفة للجيش العربي السوري بياناً حصلت جهينة نيوز على نسخة منه توضح فيه ملابسات القصف الأمريكي الهمجي, مؤكدة سقوط شهداء في صفوفها.

و قالت القوة الرديفة للجيش السوري أن القصف الامريكي جاء خلال اشتباك مع عناصر داعش و جاءت الغارة الجوية كغطاء جوي للدواعش, و أكد البيان أن قوات داعش التي تهاجم القوات السوري مكونة من خليط من الدواعش و قسد و يشنون الهجمات إنطلاقاً من معمل غاز كونيكو.

و أكدت الفرقة أنها تحمل مسؤولية إستشهاد 20 عنصر منها لقوات قسد التي تتآمر مع داعش و تسيطر على ثروات للشعب السوري, و منذ الآن فإن صائدوا الدواعش لن يفرقوا بين الدمى التي يستعملها الاحتلال الامريكي ضد سورية و سيتم مطاردة قوات قسد كما يتم مطاردة داعش و لن يكون هناك فرق بين داعش و قسد و سيتم الإنتقام لدماء الشهداء, و ذلك بحسب بيان لصائدوا الدواعش.


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