رئيس الوزراء الفرنسي: "فرنسا تعيش تحولا كبيرا"

جهينة نيوز:

أشاد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأحد في دبي بـ"التحولات الكبيرة" التي تشهدها فرنسا مع اختيار بلاده "الانفتاح" و"جيلا جديدا" متمثلا في الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال رئيس الوزراء أمام نحو ألف شخص، في خطاب ذكر فيه مرارا الرئيس الفرنسي، إن "فرنسا تعيش تحولا كبيرا" يهدف إلى "إصلاح البلد" و"التحضير للمستقبل". وتابع أن بلاده "قامت بخيار، خيار استبعاد جيل. جيل جدير بالاحترام بذل أفضل ما في وسعه ولدي فيه أصدقاء، لكنه جيل قال له الفرنسيون إنه يجدر الانتقال إلى ما بعده".

واشرف فيليب الاحد على توقيع مجموعة "طيران الامارات" مع شركة ايرباص في دبي الاتفاق النهائي لشراء 20 طائرة من طراز "ايه-380"، ما يعزز الآمال بمتابعة انتاج هذه الطائرة الضخمة لعشر سنوات اضافية بعدما كان مهددا بالتوقف نهائيا.

وبعيد اعلان التوقيع، كتب فيليب في تغريدة على تويتر ان الاتفاق النهائي "خبر ممتاز لصناعة الطيران الفرنسية والصناعة الاوروبية بشكل عام".

ويكمل فيليب في دبي حيث يفتتح "القمة العالمية للحكومات"، المنتدى المهم حول الحوكمة في العالم ويعتبر بمثابة "منتدى دافوس خليجي"، الحملة الدولية التي باشرها إيمانويل ماكرون في الأشهر الأخيرة لاجتذاب المستثمرين في العالم.