تركيا تطلق تطبيقاً منافساً لـ"واتساب"؟!

جهينة نيوز:

أطلقت تركيا تطبيقاً محلياً للرسائل النصية لينافس تطبيق "واتساب" التابع لشركة "فيسبوك"، وهو ما أثار مخاوف منتقدي الحكومة من استخدامها التطبيق الجديد لتشديد الرقابة وتعزيز حملة أمنية بدأتها منذ 18 شهراً.

وحيث أطلقت تركيا على التطبيق اسم (بي.تي.تي ميسنجر)، في إشارة للحروف الأولى للهيئة العامة للبريد والبرقيات التركية (بي.تي.تي)، وبدأ العمل بنسخة محدودة منه في الأيام الماضية في المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة، ومن المتوقع أن يكون متاحاً للجميع خلال ستة أشهر، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقد قال المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج في مؤتمر صحفي، إن التطبيق الجديد سيوفر، "حيث أن الخادم المضيف لا يخزن أي بيانات، وسيكون من المستحيل الوصول إلى أي منها. وتم تطوير نظام أكثر أماناً من واتساب".

ويشكك البعض في مسألة استحالة استرجاع البيانات من التطبيق الجديد، ويخشون أن يمنح السلطات قدرة أكبر على مراقبة المعارضة، مشيرين إلى الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها بعد انقلاب عسكري فاشل في يوليو تموز 2016.