بالفيديو.. شيرين تركل رجل أمن في حفل لها بالسويد؟!

الأحد, 11 شباط 2018 الساعة 14:11 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

يبدو أن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لن تتوقف عن إثارة الجدل أينما حلت، والدور هذه المرة كان على حفلها الذي أقيم في السويد ضمن جولة غنائية تشارك فيها إلى جوار تامر حسني.

وقد انتشر مقطع فيديو تم تصويره بالحفل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه شيرين وهي تحاول تلبية رغبة واحدة من جمهورها، أرادت أن تصعد إلى المسرح من أجل لقاء نجمتها المفضلة، قبل أن يمنعها رجل أمن.

إلا أن شيرين لجأت إلى ركل عنصر الأمن بقدمها ثم أبعدته بيدها لتحتضن الفتاة وتلتقط معها صورة، وبعدها قامت الفتاة بتقبيلها.

وانقسم الجمهور حول مقطع الفيديو، حيث انتقدها البعض بسبب تصرفها، فيما رأى قسم آخر من جمهورها أنها تقف إلى جوارهم دائما وتمنع أي شخص من المساس بهم.

المصدر: العربية


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    11/2/2018
    17:46
    حركه مصطنعه بتسوى نص فرنك / وبكرى اصاله بتقلدها بنفس الفلم
    كثرت مثل هذه المشاهد السخيفه .. والتي قام بها اكثر من مطرب علي خشبه المسرح ... بعد ان ارتكبت اليسا حماقه رفض اخذ الصوره مع احد السخيفات التي طاردتها في البهو لاخذ صوره ..ولو كنت مكانها لفعلت نفس الشي .. عالم المطربين عالم سخيف وخاصه .. مع هذه المطربه شرين ذات الاصول الهنديه .ولا البنغاليه .. اتذكر المرحوم ملحم بركات في احد حفلاته ضرب مصور وشتمه الجمهور ..،، ولم يكن يسمح لمثل هذه التجاوزات علي المسرح ... وكانه في كبريه ... بكرى اصاله بتقلدها .. بنفس الحوكات السخيفه .. والسؤال لكل الخروات الذين يقومون بمثل هذه الحركات ... لماذا لم تحدث مثل هذه الحركات .. مع فيروز ، ولا ام كلثوم ،؟ الا مع مطربين .. الهشك فشك ..

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