العدوان التركي على عفرين متواصل ومزيد من الضحايا وتدمير البنى التحتية

جهينة نيوز

واصلت القوات التركية عدوانها بمختلف أنواع الأسلحة على منطقة عفرين والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات بين المدنيين ودمار بالبنى التحتية.

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بأن قوات النظام التركي قصفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية منازل المواطنين في قرية العروبة بمنطقة عفرين ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخر وابنه بجروح خطيرة نقلا على اثرها إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت المصادر إلى أن القصف المتواصل للقوات التركية على قرى بافلون والعروبة ودير صوان وقرية كفر صفرة ومحيطها بناحية جنديرس وناحية المعبطلي وعدد من القرى بمنطقة راجو اوقع عددا من الشهداء والجرحى المدنيين وأضرارا مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم ودمارا في البنى التحتية والمرافق العامة والخدمية.

ولفتت المصادر الأهلية إلى أن طفلا رضيعا يبلغ من العمر سنتين أصيب جراء سقوط قذيفة مدفعية اطلقتها قوات النظام التركي على منزل ذويه في قرية حسية بمنطقة عفرين مبينة أنه تم إدخال الطفل إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحات اللازمة له.