هزة ارضية تضرب شمال كوريا الجنوبية

جهينة نيوز

ضربت هزة ارضية بلغت شدتها 6ر4 درجات على مقياس ريختر مدينة بوهانغ الصناعية شمال كوريا الجنوبية ما اسفر عن وقوع اضرار مادية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية ان "المركز السطحى للهزة كان يبعد نحو 5 كيلومترات شمال منطقة بوك غو بمدينة بوهانغ ووقع على عمق 14 كيلومترا تحت سطح الارض لافتة الى ان هذه الهزة هى الاقوى

منذ اخر هزة ضربت المدينة قبل ثلاثة أشهر والتى بلغت شدتها 3ر4 درجات على مقياس ريختر.

بدورها قالت هيئات الطوارىء بمدينة بوهانغ انها تلقت بلاغا عن وقوع 16 حالة ضرر حتى الساعة السادسة صباح اليوم فيما لا تزال تجرى جهود تقييم الاضرار بالمدينة.