شاهد الإشتباك السوري مع العدو الصهيوني وصل الى الأراضي الأردنية

جهينة نيوز

قال مصدر أمني أردني بأن جسما عسكريا سقط في إربد شمال الأردن ولم تعرف بعد طبيعته، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف المواطنين الاردنيين.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لجسم عسكري سقط في بلدة ملكا في اربد شمال الاردن.

و كان شهود عيان قالوا ان صاروخ سوري اصاب طائرة صهيونية في المنطقة و سقطت بقايا الصارخ و عرض ناشطون صور للصاروخ الذي سقطت بقايا منه شمال الاردن.

و يذكر أن سورية تصدت لهجمة صهيونية و أعلنت اصابة عدد من طائرات العدو فيما إعترف العدو بسقوط طائرة واحدة حيث سقطت في مكان مأهول و تناقل الناشطون صورها على الانترنيت.