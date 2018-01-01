أبراج يوم الاحد 2018/2/11 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١١/ ٢: انطباعات تقودك للصبر والكياسة والاخلاص والتقدير والمساعدة شديد الحماسة صانع سلام، الحظ لجانبه بسبب نظرته للخفاء، له اثر فعال على محيطه، مستقر وتتغلب على الصعوبات، انتبه من الاسراف المادي لا تهمل صحتك، القدر يبعد عنك شخص مزعج، كن حذر بالعلاقات العاطفية، سنة انتصار وبحث عن حب، قوة روحية تجعلك من المحظوظين لسنة ٢٠١٨

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نهارك متطلب جدا، الكل ينتظر منك جواب، تتخذ قرار، تجد جواب على تساؤلات تطرح اليوم، نهارك متعب تحتاج للراحة، تفاجئك احداث مربكة أو تسمع خبر، تغير بعض المواضيع تضطر لشرح تفسير لما قلت او عانيت، احفظ ماء وجهك وحاول البحث في العمق لخلق جو للعمل

الثور: تعود للظهور بقضية معقدة اعتقدت أنها سويت تنظر إليها بوضوح وتفهم بعض جوانبها، لقاء مهم واستراتيجية، اتصالات لمسافات بعيدة، استقبال زوار مو بعيد، تسمع خبر ايجابي عن طريق الاتصالات، حكة تواصل لقاءات ومقابلات

الجوزاء: نهار فيه حماسة توسع آفاقك، يتحدث نهارك عن لقاءات فكرية ودينية مهمة، يغيب بعض الاشخاص او تودع بعض الاشخاص، للبعض فواتير واستحقاقات وديون تخطط لامور جديدة، مرافقة مريض، اهتمام بأشياء غامضة، حدث يغير لك شيء بنفسك

السرطان: لا تهرب من مفاوضة ولتكن أعصابك متينة ودعمها بالثقة حتى تحصل على توافق وتضامن لان نهارك يحمل لك أمور مالية، انتبه وضع حد للنزاع ولا تعرض جهودك للفشل وابتعد عن الماضي وتفرغ للامور المالية فلديك فواتير واستحقاقات او اهتمام بصحتك او صحة شخص مقرب، اخبار جيدة تسمعها في الليل، رغبة بحركة او تواصل تشغل بالك حركة استقبال وتوديع تظهر عندك مساء وصباحا

الاسد: عمل كثير وتسير الامور حسب ما تشتهي، الحكمة تقول ان تكون على معرفة ودراية بكيف تنقذ نفسك من اي مازق، عبر عن آرائك واظهر وتخطى العوائق الاجتماعية، لا تنسى صحتك، عملك داخلي او خارجي، تاخير بالاستحقاقات او تذعر ان الوعود ليست جدية

العذراء: تكافا على هذا النهار وتستحق التهاني، تفاجئك الاحداث، تتسامح مع نفسك على اخطاء اكتشفتها سابقا، صوتك مسموع ويكون تندك مبادرات تواجه لطافة، نوع من الحيوية والاراد الصلبة لانجاح اي خطوة، الحظ معك، حماسة وتشويق او اهتمام باولاد، تمشي بحياتك الشخصية للامام، لكن لا تفتح الدفاتر القديمة، حاول المصالحة

الميزان: يبتسم لك القدر حاول ان تكون هادئا، يحمل لك امور شخصية عائلية، انتبه من المجابهة احتكاك او انتقاد، انجز ما عليك بهدوء دون إثارة ضجة، اطرد الخوف والافكار السوداء الغير مبنية على شيء، خذ نفس طويل وعوض عن بعض النسيان وراجع ذاتك، معالجة شؤون خاصة او بيتية او تصليحات وأعطال

العقرب: تغيير بنظرتك لبعض العلاقات وتصبح اكثر انفتاحا على الاخرين، تجتاز دورة من الشعبية الكبيرة بحياتك الاجتماعية او المحيط المقرب اخوة واهل وجيران، تقوم بمبادرات فيها تغيير، مفاجآت لزوج او زوجة او اخ، حركة كثيرة سفريات كثيرة والوقت جيد لانهاء الامور، يوم للحكي والجمال والاشراق، حاول ان ترى كل شيء جميل

القوس: قادر على الانتصار، معالجة لبعض العراقيل الطارئة، ترضية لخواطرك، نهارك متطلب، القمر ببرج الجدي تحكي بنجاح واعمال مالية رابحة، مساعدة وظروف جيدة تمد يد العون، تفه حاجات الاخرين وظروفهم، عنوان نهارك المال، انتظر النتائج بمتانة اعصاب وخاصة ان لديك مفاجاة سارة على الصعيد المالي

الجدي: القمر ببرجك، إعادة بناء من جديد تصلح الامور، تساعد الاخرين، نهار جيد بحاجة لوجوه جديدة، تخوض تجربة لم تعهدها من السابق لذلك ترفض محاولة البعض بتقييدك، اعمالك تنجزها بسرعة نهارك للسلطة والقوة والتغييرات الايجابية، تضع كل طاقتك وتملك اجنحة تستخدمها اليوم

الدلو: بما ان القمر ببرج الجدي كن حذرا ومتأنيا وديبلوماسي، لا تعرض مشاريعك وأفكارك للخطر، حافظ على سلامتك وصحتك ، التباسات تحتاج لتغيير بالاجواء، تميل للتشاؤم حاول ان تتخلى عما يزعجك او يبتزك، مجال جديد يدخل حياتك، اقفل أذنيك عما لا تريد سماعه، تنتظر خبر لا تسمعه اليوم، تفاجأ بمن يغير رايه كل ساعة، انتبه من المنافسة ولا تطلع على القرارات

الحوت: نهارك جيد، تتخلص من وضع وتكون واثقا من نفسك متحديا، مسؤولية جديدة تبرهن عن ليونة، القمر ببرج الجدي تترك اثرا اينما ذهبت، تتخلص من بعض المشاكل، تستفيد من الحرية التي تعطيك اياها الكواكب، لقاءات وعزائم ودعوات؟ شجاعة وجراة من اجل قضية عامة، تذهب مع الاصدقاء رحلة تجلب لك التفاؤل، انت اليوم غير قابل للقياس