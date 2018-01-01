هل شاركت أسرع طائرة في العالم بالتصدي للضربة الصهيونية على سورية.؟

جهينة نيوز

تعتبر طائرة "ميغ 25 " أسرع طائرة في العالم و حتى بديلتها الروسية "ميغ 31 " لم تحطم ارقامها القياسية الى اليوم حيث بامكانها التحليق الى ارتفاعات شاهقة لم يصل اليها اي طيران في العالم , و خلال حرب تشرين التحريرة أقلعت من مصر مع الطيارين الروس و حلقت فوق تل أبيب و لم يتمكن أي مضاد جوي من الوصول

لها, و اليوم تساءل مراقبون هل شاركت هذه الطائرة في التصدي للغارة الصهيونية.؟

و بحسب وكالة سبوتنيك الروسية أن السوريين استخدموا الكثير من ترسانة الدفاع الجوي، بما في ذلك المقاتلة الأسطورية الاعتراضية "ميغ-25 بي دي" من أجل صد الغارات الجوية الإسرائيلية.

وهذه الطائرات التي يسميها الناتو "Fox bat" (الثعلب الطائر) لم تشارك في أداء مثل هذه المهمات في الجو منذ فترة طويلة. وكانت تقوم الطائرات بتحليقات دورية نادرة في الغالب.

وقال الخبير الروسي يوري ليامين: "إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فلا يوجد في هذا شيئا مفاجئا".

وأضاف أن طائرات "ميغ-25" يجب أن تكون في القاعدة الجوية "تي4" في المنطقة التي قامت طائرات إسرائيلية بشن غارات عليها".

وقبل بضع سنوات، قدر الخبراء أسطول الطائرات بأكمله من هذا النوع بحوالي 40 طائرة. من بينها حوالي 30 طائرة اعتراضية. وعلى الرغم من العمر الكبير "للثعالب"، إلا أنها قادرة على جلب الكثير من المتاعب حتى للقوات الجوية الإسرائيلية ذات التكنولوجيا العالية.

المصدر: سبوتنيك / جهينة نيوز