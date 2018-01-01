بوتين يدعو نتنياهو لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على خلفية غارات إسرائيل على سوريا، لتجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة.

وأفاد الكرملين، في بيان صدر عنه مساء اليوم السبت، بأن بوتين ونتنياهو أجريا مكالمة هاتفية تم فيها بحث "الوضع الخاص بتصرفات القوات الجوية الإسرائيلية، التي شنت غارات صاروخية على أهداف واقعة في أراضي سوريا".

وشدد البيان على أن "الجانب الروسي دعا إلى تجنب كل الخطوات، التي قد تسفر عن نشوب دورة جديدة من المواجهة الخطيرة بالنسبة للجميع في المنطقة".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع داخل سوريا عقب إسقاط الجيش الإسرائيلي لطائرة مسيرة زعم أنها إيرانية وأنها اخترقت الأجواء الإسرائيلية من الأراضي السورية.

وقال نتنياهو في بيان أعقب تصريحات أدلى بها من وزارة الدفاع، اليوم السبت، إنه أجرى محاثات هاتفية مع الرئيس بوتين، أكد خلالها "سنواصل الدفاع عن أنفسنا بكل حزم وإصرار إزاء أي اعتداء علينا وإزاء أي محاولة إيرانية للتموضع عسكريا في سوريا أو في أي مكان آخر".مضيفا " "اتفقنا على أن التنسيق الأمني بين جيشينا سيستمر".