مقتل الطيار الإسرائيلي إثر إصابته و طائرته بصاروخ سوري

السبت, 10 شباط 2018 الساعة 20:07 | سياسة, عالمي

مقتل الطيار الإسرائيلي إثر إصابته و طائرته بصاروخ سوري

جهينة نيوز

أفادت تقارير إعلامية في وسائل إعلام العدو الصهيوني بمقتل الطيار الصهيوني الذي سقطت طائرته بصاروخ سوري في أجواء الجليل المحتلة.

و نقلت وكالة المصدر الانجليزية عن إعلام العدو ان الطيار الصهيوني قتل متأثر بجراحه, فيما لايزال الطيار الآخر يتلقى العلاج في المشفى دون ذكر المزيد من التفاصيل.

و كان الدفاع الجوي السوري تصدى لهجوم صهيوني و أصاب عدد من طائرات العدو فيما إعترف العدو بسقوط إحدى مقاتلاته المحدثة بسبب سقوطها قرب طريق و تسرب صورها لمواقع التواصل الإجتماعي فيما لم يعترف بعدد الطائرات التي تضررت, هذا و يذكر أن الطائرة التي سقطت طراز اف-16-اس و التي تعتبر من أحدث طائرات الطراز اف-16.


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