جنرال سعودي: إسقاط المقاتلة الإسرائيلية سيغير قواعد اللعبة

جهينة نيوز:

اعتبر الجنرال السعودي السابق أنور عشقي، أن تحطم الطائرة الإسرائيلية بنيران سورية، سيكون له وقع كبير في الشرق الأوسط.

وغرد عشقي، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إسقاط الطائرةF-16 الإسرائيلية في سوريا، سوف يغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تحطم مقاتلة "F-16" الإسرائيلية، بعد أن قصفت أهدافا في سوريا، مشيرا إلى أن الطيارين اللذين كانا على متنها نجيا وتم إجلاؤهما.

كما كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس عن تفاصيل الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية في الأراضي السورية، مؤكدا أن سلاح الجو نفذ سلسلتين من الغارات، مستهدفا مركز قيادة طائرة مسيرة إيرانية خرقت الأجواء الإسرائيلية، و12 موقعا عسكريا.

وقال كونريكوس إن هذه الغارات "تصرف ذو طابع دفاعي" ردا على "عدوان جوي من قبل إيران"، مؤكدا إصرار الجيش على حماية السيادة الإسرائيلية وجاهزيته للرد الحاسم على كل من يهاجم البلاد، دون الاهتمام بالتصعيد.

المصدر RT