بالفيديو سقوط المروحية التركية اي 129 في عفرين

السبت, 10 شباط 2018 الساعة 17:57 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

نشرت صفحات معارضة لقطات للمروحية التركية قبل سقوطها, و يقول أحد المسلحين "أصابها صاروخ", فيما لم تظهر في اللقطات إستهداف الصاروخ لها بل يظهر قيام المروحية طراز اي 129 مانغوستا و هي مروحية ايطالية الصنع, و في مطلع الفيلم تقوم المروحية بإطلاق ألغام جوية على ارتفاع منخفض و ثم إلتفافها ليقول أحد المسلحين (الطيارة طبت في الوادي) أي سقطت و ارتطمت بالوادي.

فيما لا يزال مجهول الطريقة التي تم إسقاطها بها هل هي مدفع رشاش ام صاروخ محمول او ربما مضاد دروع كونها كانت على ارتفاع منخفض, و قد إعترفت تركيا بسقوط المقاتلة و مقتل طاقمها المكون من طيار و ربان, و ذلك خلال عدوان هذه المروحية على أهالي عفرين في ريف حلب.


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