وزير الماني يدعو بلاده للكف عن التدخل في موازنة الدول الاخرى

جهينة نيوز:

اعلن وزير المالية الالماني المعين في حديث نشر السبت ان المانيا يجب ان تكف عن املاء دروس في الموازنة على الدول الاوروبية الاخرى.

وقال الاشتراكي الديموقراطي اولاف شولز الذي سيصبح وزير المال المقبل في حكومة انغيلا ميركل ان "المانيا يجب الا تملي على الدول الاوروبية الاخرى كيف عليها تطوير نفسها" في حديث لمجلة "دير شبيغل".

واضاف "بالتأكيد ارتكبت اخطاء في الماضي" في اشارة واضحة الى المواقف المتشددة التي انتهجها المحافظ فولفغانغ شويبله.

وسيبقى شويبله بالنسبة الى دول اوروبية عدة الشخصية التي حاولت اخراج اليونان من منطقة اليورو في اوج ازمة الديون.

وكانت وزارة المال لثماني سنوات بيد الحزب الديموقراطي-المسيحي بزعامة انغيلا ميركل التي اضطرت الى التخلي عن هذه الحقيبة للاشتراكيين الديموقراطيين لانتزاع اتفاق لتشكيل ائتلاف والبقاء في السلطة.

وهو قرار اثار استياء داخل حزب ميركل خشية من تغيير السياسة النقدية وحصول تراخ في ملف الديون.

واكد شولز ان حزبه سيبقى متمسكا بتوازن موازنة الدولة الفدرالية. وقال "يريد الحزب الاشتراكي الديموقراطي ان تبقى الموازنة متينة".

وينص الاتفاق لتشكيل ائتلاف على تخصيص 46 مليار يورو للاستثمار والمسائل الاقتصادية، لكن المانيا قد تشجع على زيادة انفاقها بسبب متانة اقتصادها وتحت ضغط شركائها الاوروبيين.

وستمثل الموازنة الاجمالية للدولة الفدرالية حوالى 1400 مليار يورو من النفقات خلال السنوات الاربع المقبلة بحسب شولز. وقال ان هامش المناورة لزيادة الانفاق "سيكون رهن نمو اضافي والايرادات الضريبية الناجمة عن ذلك".

والاتفاق الذي تم التوصل اليه الاربعاء بصعوبة ينص على ان تتفق الاحزاب المتمثلة في الحكومة على "هدف موازنة متوازنة دون ديون جديدة وطبقا لمطالب الدستور".