حزب الله: مرحلة استراتيجية جديدة بدأت بإسقاط الطائرة الاسرائيلية ونؤكد وقوفنا بجانب سوريا

السبت, 10 شباط 2018 الساعة 17:25 | سياسة, عربي

حزب الله: مرحلة استراتيجية جديدة بدأت بإسقاط الطائرة الاسرائيلية ونؤكد وقوفنا بجانب سوريا

جهينة نيوز:

أدان حزب الله بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية.

وأشاد حزب الله في بيان له السبت “بيقظة الجيش العربي السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية وتمكن من اسقاط مقاتلة من طراز أف 16″، ورأى ان “هذا الامر يعلن عن بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية”.

وقال حزب الله “إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيريية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات نؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة”، وشدد على “وقوفه الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله


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