احتراق محطة لتحويل الكهرباء بقذيفة صاروخية في محيط ساحة الأمويين بدمشق

جهينة نيوز:

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف مدينة دمشق ما أدى إلى احتراق محطة لتحويل الطاقة الكهربائية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطت في محيط ساحة الأمويين ما أدى إلى نشوب حريق في محطة لتحويل الطاقة الكهربائية.

فيما أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن “يد الارهاب والاجرام استهدفت اليوم إحدى محطات التحويل الكهربائي في دمشق استطاعتها 30 ميغاواط وتكلفتها 50 مليون ليرة ما أدى إلى احتراقها بالكامل”.

وأشار خربوطلي إلى أن “رجال فوج إطفاء دمشق عملوا على إخماد الحريق ومنعوا امتداده إلى محطة مجاورة”، مؤكدا أن “الورشات استنفرت بكامل طاقتها لاستبدال المحطة بالكامل وإعادة وضع الطاقة الكهربائية إلى ما كان عليه”.

وأصيب أمس 11 مدنيا بجروح جراء استمرار المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية في استهدافها أحياء العباسيين ومنطقتي الزبلطاني والقشلة والدويلعة بمدينة دمشق وحي الحمصي ومحيط جسر المشاة في جرمانا إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات.

وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير تحصينات ومنصات لإطلاق القذائف وايقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ22 من تموز الماضي وقفاً للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.