حركة حماس تتغزل بسورية بعد إسقاط المقاتلة الصهيونية

جهينة نيوز

لأول مرة تعلق حماس على الإعتداءات الصهيونية على سورية مشيدة باسقاط مقاتلة صهيونية, رغم انه ليس اول إعتداء و ليست أول طائرة صهيونية تسقطها القوات

السورية في سماء فلسطين المحتلة بل هي االثانية خلال الحرب السورية.

هذا و قال المتحدث باسم حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم السبت، إن إسقاط الطائرة الإسرائيلية F-16 بنيران سورية، هو دفاع عن النفس و"مواجهة للعدوان المتواصل من قبل الاحتلال".

ودعا رضوان إلى ضرورة "تكاثف الجهود والمقدرات من الجميع لمواجهة الاحتلال ولجم عدوانه"، مؤكدا وقوف الحركة والشعب الفلسطيني إلى جانب سوريا في مواجهتها للعدوان الإسرائيلي .

وقال في تصريحات لوكالة "قدس برس": "نشيد بالرد السوري على العدوان الإسرائيلي، ونؤكد على أن فلسطين تقف إلى جانب سوريا في مواجهة هذا العدوان الغاشم والقرصنة الصهيونية".

وندد رضوان "بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، مؤكدا أنه من حق سوريا أن ترد على هذه الاعتداءات، داعيا الأمة العربية إلى توحيد صفوفها لمواجهة "الخطر الداهم الذي يمثله الاحتلال الصهيوني".