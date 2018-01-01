أبراج يوم السبت 2018/2/10 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٠/ ٢: دقة بالامور ذكي ديبلوماسي ناجح بالعمل يتعامل بمهارة بالتحدث يحب النظام والترتيب، يحب عائلته احيانا يشعر بالاختلاف عن الاخرين، مستوى جديد لم يتم تحقيقه من قبل، سنة ٢٠١٨ وقوع بالتغيير تحسن بالمال إجاز سريع، تغيير جذري على مستوى الفكر والاوراق وللبعض خطبة وزواج وشراء بيت وانتقال

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نشيط وحازم وجازم ولا يحبطك احد، انت قادر على حل اي مشكلة، انتبه من القيل والقال، نهار فيه انتصارات، مسالة مالية تكلف بها، شيء جيد للعاطفة او الدراسة، تستطيع العبور بين الاشواك لانك تركز على السفريات والاتصالات وعلى قصة تتعلق بالانجازات

الثور: تحضر لسفرة قصيرة او ترجع من سفرة او تعمل مقابلة، يوم للكلام الكثير والاتصالات المهمة ، رتب اوضاعك وأوراقك، بإمكانك إعادة النظر ببعض المواقف وتكون ناجح، نهار لافت وحججك مقنعة وللبعض زيارة جيران واخوة واخوات، او نهارلتصليح الاجهزة المتحركة

الجوزاء: يوم صعب، كن هادئ، تنفذ مشكلة مع محيطك، انتبه لامورك العاطفيةوالمهنية، انتبه من تاثيرات سلبية وحاول طي صفحة، الايام كفيلة بحل أي مشكلة، البلبلة لا تجر إلا الفشل، لطف الاجواء ونظم أمورك، لا تعرض لقاءاتك للفشل، لاتحس بالتعاسة او الحزن او القهر، لا تيأس

السرطان: تضطر لأخذ مكان شخص ما وتعمل عمل إضافي، تفاجئ المحيط بعصبيتك وتسرعك وردات فعلك، لا تعصب وانجز ما تستطيع كي لا تترك انعكاس سلبي على صعيد نفسي او سلبي، صباح تجتاز المرحلة انتبه لصحتك، الصراع مفتوح حافظ على السلام، عمل في اكثر من مكان انجازات كثيرة، لا تتشبث برايك ولا تتسرع بقراراتك، تنشغل بملف او معاملة

الاسد: تشعر بقوة الحظ، يوم إيجابي ويساعدك على البهجة والانشراح والحظ، حظ مالي وعاطفي، تخصص وقت لعائلتك واولادك، انت مشحون بالحيوية والحماس تواصلك مع المحيط قوي، صوتك مسموع تحاول الاطلاع على ما يدور في ذهن الاخرين

العذراء: تهتم بامور تتعلق بالمنزل او بالعقارات او امر شخصي، لا تفقد السيطرة، تشعر بالاستقرار، لا تفسد النهار بمزاجيتك، خبر سار يعوض ما فات، عمل كثير لذا عد للعشرة ولا تفرط بالعتابات لان العتاب يفرق الاحبة، مخاوفك تنتهي مع العائلة، ركز على امر عائلي، لا تدخل بالمواجهات مع الحبيب او العائلة

الميزان: تجند طاقتك وحقق هدفك وتغير مخططك، افكار جيدة واتصالات حتى تتبادل وجهات النظر، خصوصا في حالة تسمح لك بتفهم الاخرين، اخبار سارة تنتظرك، احتمال موعد مع شخص يترك بصمات في حياتك، لا تتعامل بعقلية كسر العظم لان النشاط لك والحركة لك، رؤية وحكمة وموضوعية وتتكلم كثيرا وتسمع خبرا سارا

العقرب: استفد من الظروف السابقه بالطريقه لكن نهارك يحمل لك على وجه العموم بعض الفرص الماليه او تتوصل لاتفاق او تقوم عمليه بيع و شراء اكتتاب عمليه مالية، القمر ببرج القوس تضبط ماليتك واللرصة متاحة لتحصل على مال

القوس: القمر ببرجك تمارس سحرك على الطرف الاخر، نهار مميز لتعمل تحالفات، تجد اجوبة لاسئلتك، غمامة صيف وزالت وإحياء علاقات عمل مع النافذين، لا تفش كل ما تعرفه، تختار المسار الاكثر اندفاعا بتعاملاتك، مهمات كثيرة بانتظارك

الجدي: تجتاز بصورة عامة نهار غير مريح، لا توجد مخاطر انجز العمل الضروري انتبه من المحتالين وخيبات الامل، كن هادى حظ قليل ، بانتظارك تاخير من الافضل عدم الارتباط بمواعيد مهمة

الدلو: يوم جيد وقوي، تراهن لتبني علاقات وصداقات جديدة، نهار مميز لعمل تحالفات واجتماعات، احرص على جعل احلامك حقيقة، النجوم تساعدك وتخدم مصالحك لذلك اقتنص الفرص ووسع دائرة معارفك، تتلقى عروض وتطلب امنية تتحقق وتفرح بوجود احد الاصدقاء لجانبك

الحوت: فترة مشحونة بالضغوطات، احتمال تتعرض لمساءلة تضطر لتقديم تقدم تبرير، كن حريص على كل كلمة او موقف تتخذه، الاضواء على مؤهلاتك، حضر جيدا والتزم، ابحث عن فرصة عمل بثقة، طاقتك الروحية تعالج التوتر الموجود عندك، ترغب بادخال تحسين على العمل، تنال رضا المسؤولين وتنتبه لصحتك، لا تنجر وراء التسرع والانفعال