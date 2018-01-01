تقرير: سورية و إيران زودوا المدافعين عن عفرين بالأسلحة

الجمعة, 9 شباط 2018 الساعة 23:55 | سياسة, محلي

تقرير: سورية و إيران زودوا المدافعين عن عفرين بالأسلحة

جهينة نيوز

أفاد الصحفي الاسترالي اندرو إلينغورث في تقرير لموقع "المصدر" الأنكليزي بأن هناك تقارير إعلامية من المعارضة السورية الموالية لتركيا و تقارير من مؤيدين للدولة السورية بأن سورية و إيران قدموا الأسلحة للمقاتلين الأكراد في عفرين, بينما هناك صمت من قبل المواقع الكردية.

و بحسب موقع "المصدر" فإن التقارير تتسائل عن الظهور المفاجيء لصواريخ طوفان الايرانية و راجمات 107 ملم بيد المقاتلين الاكراد.

و يذكر أن مقاطع فيديو أظهر مقاتلين أكراد يدمرون هدف تركي بصاروخ طوفان-1 , و نشر مؤخراً صورة لمقاتلتين من القوات المدافعه عن عفرين يقومون بتحدد

السمت و تذخير و إطلاق رشقات صاروخية من طراز 107 ملم, و التي تستخدم من قبل إيران و سورية و القوى الحليفة لهما كحركات المقاومة الفلسطينية.

و قال موقع "المصدر" إن التقارير تشير الى سبب الظهور المفاجيء لهذه الأسلحة في أيدي القوات الكردية في عفرين, و قد ذهبت التقارير الى أكثر من ذلك عبر

الحديث عن تزويد سورية و إيران للقوات الكردية بصواريخ محمولة مضادة للطائرات, و ختم الموقع تقريره بالقول, إن هذه الإتهامات تتطلب أدلة ولازال من المبكر

تأكيدها و لكن من المؤكد أن الدولة السورية تسمح بوصول التعزيزات الى عفرين.

و يذكر بأن سورية تعتبر التدخل التركي عدوان سافر و إحتلال غير شرعي فيما دعت إيران الدولة التركية الى وقف عملياتها في عفرين, بينما الموقف الروسي

لازال ثابت حيث يعتبر اي قوات لا تنسق مع السلطات السورية قوات غير شرعية و تعتبر موسكو عملية عفرين بأنها تزيد الوضع تعقيداً فيما تحمل الادارة

الامريكية مسؤوليتها.


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