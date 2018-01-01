الأمم المتحدة تدعو لوقف الاشتباكات بين السلطات السورية والتحالف الأمريكي

جهينة نيوز

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة دعت الأطراف في سوريا، للتوقف عن الاشتباكات بين بعضها.

وقال فرحان حق، معلقا على أنباء ضربة التحالف على قوات موالية للجيش السوري: "نحن ندعو للتوقف عن أية عمليات عسكرية في سوريا".

هذا وكانت وسائل إعلام سورية قد أكدت سابقا، أن التحالف الدولي قصف قوات رديفة للجيش السوري شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد، بعد زعم قيادة "التحالف المريكي"، الذي تقوده واشنطن، ان القوات الرديفة قامت بمهاجمة مقر تابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أثناء وجود جنود للتحالف في المقر.

و يذكر أن التحالف الامريكي تحالف غير شرعي و بدون قرار اممي و بدون موافقة السلطات السورية التي تعتبر قواته احتلال.

وكالات