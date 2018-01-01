اليمن ضربات تستهدف الدفاعات الجوية السعودية في المخا

جهينة نيوز

من الواضح أن قفزة تقنية حققها الشعب اليمني حيث تمكن من تدمير دفاعات جوية للتحالف السعودي مستعملاً الصواريخ و الطائرات المسيرة و ذلك بحسب ما أفادت وكالة سبوتنك.

حيث قال مصدر عسكري من العاصمة اليمنية صنعاء، إن القوة الجوية التابعة للجيش اليمني ، تمكنت اليوم الجمعة، من القيام بتجربتها الأولى قصف الدفاعات الجوية للتحالف في مدينة المخا في الساحل الغربي لليمن.

وتابع المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، "القوات الجوية الفضائية، أعلنت قيامها اليوم بتجربة ناجحة من الجو استهدفت الدفاعات الجوية للتحالف، والمسماة k3 والمتمركزة في مدينة المخا وتمكنت من تدميرها".

ولفت المصدر، إلى أن القوات الجوية اليمنية نفذت عملية مشتركة باستخدام سلاح الجو المسير (طائرات من دون طيار)، بمساعدة القوة الصاروخية.

و لم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حيث يعتقد بأن الطائرات المسيرة قامت بإعادة توجيه الصواريخ, و لكن بغض النظر عن التفاصيل فإن تدمير وسائل دفاع جوي يعني أن القوات اليمنية أصبحت تملك تقنيات توجيه نقطية كقفزة تقنية تحسب للقوات اليمنية.