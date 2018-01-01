قيادة الجيش: إنهاء وجود "داعش" الإرهابي في حماة وحلب والقضاء على معظم إرهابيي "النصرة"

جهينة نيوز

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة أنجزت عملياتها القتالية بنجاح وحررت عددا كبيرا من البلدات والقرى والمزارع في أرياف حماة وحلب وإدلب بما في ذلك مطار أبو الضهور.

وأضافت القيادة العامة في بيان لها مساء اليوم تلقت سانا نسخة منه “إن وحدات الجيش العربي السوري قضت خلال عملياتها في أرياف حماة وحلب وادلب على أعداد كبيرة من الإرهابيين معظمهم من جنسيات أجنبية ودمرت مقرات التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها وأسلحتها الثقيلة ومن ضمنها عشرات العربات المفخخة واغتنمت عتادا مدرعا من الدبابات والعربات وراجمات الصواريخ وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر” مشيرة إلى أن “وحدات الهندسة تتابع عملية إزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في المنطقة”.

وأوضح البيان أن الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز تكمن في “كونه ينهي وجود تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي حماة وحلب ويقضي على معظم إرهابيي جبهة النصرة في ريف حلب الجنوبي كما أنه يؤمن عددا من طرق المواصلات والإمداد بين محافظتي حماة وحلب ويربط المحافظات المذكورة بالبادية السورية وصولا إلى الحدود العراقية”.

وختمت القيادة العامة بيانها بالتأكيد على عزم الجيش العربي السوري وإصراره على “مواصلة العمليات العسكرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وإحباط مخططات رعاتها وداعميها انطلاقا من واجبه الوطني والدستوري حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية”.