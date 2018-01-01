حركة النجباء: لم ينتهي حسابنا مع امريكا

جهينة نيوز

أكد المسؤول البارز في حركة النجباء نصر الشمري على اهتمام المقاومة الاسلامية بالحفاظ على امن واستقلال العراق، مصرحا أن "الحساب بين الامريكان والشعب لن ينتهي ولن ننسى جرائم القتل والدمار الذي احدثته هذه القوات".

و أعلن رئيس مجلس ممثليات المقاومة الاسلامية حركة النجباء نصر الشمري في حوار مع قناة الفرات الفضائية عن دعم حركة النجباء للحكومة العراقية في توجهها لاخراج القوات الامريكية من العراق، داعيا إياها الى "جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق".

وفي معرض رده على السؤال المطروح حول ضرورة استمرار نشاط فصائل المقاومة الاسلامية في العراق بعد هزيمة داعش أشار الى استمرار خطر العصابات الارهابية التكفيرية وحضور المحتل الامريكي على الاراضي العراقية، قائلا: ان اقليم كردستان الذي يعد جزءا من العراق لازال خارج السيطرة العراقية ويبقى وجود القوات الامريكية فيه غير رسمي.

وحول احصائية القوات الامريكية المتواجدة في العراق، بين، أن مايقارب 5620 جندي امريكي يتواجدون في مناطق العراق عدا الموظفين والحمايات في السفارة الامريكية ببغداد قبل سقوط الموصل ولكن هؤلاء لم يطلقوا طلقة واحدة عندما سقطت 3 محافظات عراقية على يد داعش الإرهابي".

ولفت القائد الميدني في الحشد الشعبي الى" وجود 13 قاعدة مشتركة في الأراضي العراقية بالشمال والوسط والغرب مع 4 قواعد عسكرية على الحدود العراقية السورية"، ونوه الى "وجود 2600 مقاتل امريكي ايضاً على الحدود السورية".

وفي الختام، أكد الشمري على اهتمام المقاومة الاسلامية النجباء بالحفاظ على امن و استقرار واستقلال العراق، مصرحا أن "الحساب بين الامريكان والشعب لن ينتهي ولن ننسى جرائم القتل والدمار الذي احدثته هذه القوات".