جهينة نيوز

يستخدم المسلحون في سوريا طائرات من دون طيار تحمل متفجرات، التي تضاهي قوتها قوة غاز الهكسوجين. ويتم إنتاج هذا الغاز في عدد قليل فقط من البلدان. والآن، تحاول وزارة الدفاع الروسية معرفة كيف وصل إلى الإرهابيين.

قام المسلحون مساء يوم 5 / كانون الثاني بمحاولة للهجوم على القاعدة الجوية الروسية في سوريا باستخدام عدة طائرات من دون طيار. ولكن الهجوم أحبط: حيث رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرات على مسافة بعيدة قبل أن تقترب من القاعدة، وكان عددها 13 طائرة مسيرة.

فدمرت أسلحة الحرب الإلكترونية 6 طائرات من دون طيار أطلقها المسلحون، وأسقطت منظومة الدفاع الجوي "بانتسير" 7 طائرات أخرى.

ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية أنه أصبح لدى الإرهابيين فرص لتنفيذ هجمات إرهابية من الجو، وأنهم فتحوا "صندوق باندورة"، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية. وتحاول وزارة الدفاع الروسية إبلاغ المجتمع الدولي بهذا طوال الأسبوع.

وبعد دراسة هذه الطائرات المسيرة أكد رئيس إدارة بناء وتطوير أنظمة الطائرات المسيرة، ألكسندر نوفيكوف أن الإرهابيين لا يمكنهم أن يصنعوا مثل هذه الطائرات بأنفسهم.

وقال نوفيكوف: "هذه الطائرات دون طيار ليست سهلة الصنع والمادة التي صنعت منها تسمح لها بالقيام برحلات طويلة وعلى مسافة 400-500 كيلومتر ولمدة 5 ساعات…".

وهذا الطيران يمكن أن يغير تكتيكات الإرهابيين، والأجهزة المماثلة قادرة على أن تحل محل الهجمات الإرهابية بالسيارات في المدن. وهذا تهديد جديد حقيقي للعالم بأسره.

و يذكر ان صندوق باندورا مستوحى من الاساطير اليونانية بكونه يحوي جميع لشرور داخله و ضد كل البشر بدون استثناء.