الجيش السوري يتصدى لهجوم يشنه مرتزقة الاحتلال الامريكي في دير الزور

جهينة نيوز

أفادت تقارير إعلامية عن قيام ما يسمى مجلس دير الزور العسكري الذي شكله الاحتلال الامريكي على مواقع القوات السورية في بلدة خشام و يأتي هذا التصعيد بعد فتح الاحتلال الامريكي لمياه الفرات و تدمير جسر حربي على نهر الفرات مما يؤكد أن العملية العسكرية هي عملية أمريكية هدفها وضع آبار النفط تحت سيطرة الاحتلال الامريكي.

و أفادت المصادر بأن القوات السورية تتصدى لمرتزقة الولايات المتحدة الأمريكية و كبدتهم خسائر فادحة ولازالت الاشتباكات مشتعلة, فيما لم يتدخل طيران الاحتلال الامريكي لدعم مرتزقته.

و يذكر أن هذا الهجوم جاء بعد غارة للاحتلال الامريكي على قوات رديفة للجيش السوري جرح فيها ما يقارب من 30 مقاتل.