سعي للانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع للسيارات في سورية

جهينة نيوز:

دخلت سورية من خلال الشركة السورية الإيرانية المشتركة لتجميع وصناعة السيارات سيامكو إلى عالم إنتاج السيارات من خلال سيارة شام كأول سيارة سياحية تنتج في سورية وتسعى للانتقال من مرحلة التجميع الى مرحلة التصنيع الكامل والعمل على تطوير عدد من الشركات التي يرتبط انتاجها بصناعة السيارات أو مكوناتها.

وأشار مصدر في وزارة الصناعة إلى أن الوزارة أنجزت دراسة حول واقع صناعة السيارات في سورية وشروط تفعيلها وهي بانتظار الموافقات اللازمة عليها لوضع آلية واضحة لهذه الصناعة.

وكانت شركة إعمار موتورز إحدى شركات صروح الإعمار أعلنت نهاية العام الماضي عن إطلاق سيارات كيا في السوق السورية بعد تجميعها في مصنعها بمدينة حسياء الصناعية في حمص .

بدوره أوضح المدير التنفيذي في مجموعة شموط التجارية نبيل الملقي أن الشركة كانت تنتج من معملها في تل كردي بريف دمشق سيارات البيك اب دبل كبين قبل أن يتوقف عن الانتاج جراء انتشار الارهاب بالمنطقة وتخريب خطوط انتاجه.

ولفت الملقي إلى إعادة تأهيل المعمل حاليا بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى تلك المنطقة مشيرا إلى أن الشركة تطرح في السوق السورية الآن سيارة زوتي التي تضاهي الجودة الأوروبية وبمواصفات أمان عالية اضافة إلى سيارة بيك اب سكون وسيارة “زيد 300” وسيارة جيب “تي 600” وهي فخر الصناعة الصينية وتمتاز بمواصفات عالية جدا وتقنية أوربية.