انسحاب السورية منال ابتسام من «ذا فويس» الفرنسي

جهينة نيوز:

قررت المتسابقة الفرنسية من أصل سوري منال ابتسام الانسحاب من النسخة الفرنسية للبرنامج العالمي " THE VOICE" بعد تعرضها لانتقادات واسعة من قبل الجمهور الفرنسي في الأيام الماضية،

وقامت بنشر مقطع فيديو اليوم الجمعة، على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه قرارها.

ووجهت منال (22 عاما) رسالة إلى الشعب الفرنسي من خلال الفيديو قائلة: لدي رسالة مهمة لكم، لقد عشت في الفترة الأخيرة أوقاتا صعبة جدا، لم أرغب في أن أجرح مشاعر أي شخص، رسالتي كانت هي نشر السلام لا إثارة المشكلات، لذلك قررت إنهاء تجربتي في برنامج ذا فويس ومغادرته.

وأضافت قائلة: ولدت في فرنسا وأحب فرنسا، وأريد أن أشكر جميع من ساندني، مشيرة إلى أنها ستواصل مشوارها الفني.

وكانت منال فد تشرت تغريدات انتقدت فيها طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع الأحداث الإرهابية التي وقعت في مدينة نيس العام 2016.

لكنها سارعت لاحقا لحذف تلك التعليقات، بعد فوات الأوان، حيث تم إعادتها ونشرها من بعض المتابعين لها على توتير.