طباخ السم الفرنسي قلق .. !!!

جهينة نيوز:

خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي هذا اليوم لمناقشة " عملية السلام في سوريا" طلب ماكرون من بوتين ضمان إنهاء الحكومة السورية لما أسماه الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية وإدلب وعبرعن قلقه حول " مؤشرات " استخدام غاز اللكلور في عمليات قصف في سوريا وتكرر هذا التعبير بعد قليل على لسان وزيرة خارجيته فلورنس بارلي التي طالبت الحكومة السورية بوقف قصف الغوطة الشرقية وفتح ممرات انسانية .

فرنسا التي قدمت شتى أنواع الدعم للإرهاب في سوريا والتي كانت لها يد سوداء في التدمير الممنهج ولاتزال حتى اليوم عبر طيران تحالف التدمير تتشدق بالحديث عن السلام والانسانية ويكشف زيف ادعاءها حرصها على دواعشها الفرنسيين والذي تجلى في تصريح وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه قبل أيام حول تدخل باريس في حال صدور أي حكم بالإعدام بحق دواعش فرنسيين في العراق وسوريا. فرنسا ذات التاريخ الإجرامي الاستعماري الذي نشر شروره في شتى بقاع الأرض وماإحياء الذكرى الستين لمجزرة ساقية سيدي يوسف الحدودية التي وقعت في الثامن من شباط عام ١٩٥٨ والذي شهدتة تونس والجزائر البارحة الا غيض من فيض الإرهاب الفرنسي المستمر عبر التاريخ .