مصرع و جرح عشرات المصلين بتفجيرات ارهابية استهدفت جامع في بنغازي

جهينة نيوز

سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، جراء انفجار استهدف مسجدا بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وذكر موقع "بوابة الوسط" أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل قتيلا و72 جريحا، وصفت مسؤولة في المستشفى إصاباتهم بالمتفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، فيما أفادت مصادر طبية بسقوط قتيلين.

ويشار إلى أن محيط المستشفى شهد حالة من الفوضى والهلع.

وكشف الناطق الرسمي باسم مديرية أمن بنغازي، معتز العقوري أن الانفجار الذي وقع في مسجد أبو هريرة بمنطقة الماجوري ناجم عن "حقيبتين وضعت إحداهما في الحمامات الخاصة بالمسجد والأخرى في خلوة المسجد".

وكانت الأنباء الأولية تتحدث عن تفجير سيارة مفخخة بالقرب من المسجد. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وكالات