الشبح "جيه-20" الجديدة تدخل الخدمة في الجيش الصيني

جهينة نيوز

صرحت القوات الجوية الصينية، اليوم الجمعة، أن مقاتلتها الشبح "جيه-20"، من الجيل الجديد، دخلت الخدمة وهي طائرة حربية تأمل بكين أن تساعدها على تضييق الفجوة العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة.

ويشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب "رويترز"، على عملية تحديث شاملة للجيش الذي يعد الأكبر في العالم. ويشمل التحديث صواريخ مضادة للأقمار الصناعية وغواصات متطورة في مسعى من الصين لمد نطاق قوتها بعيدا عن سواحلها.

وأعلنت القوات الجوية في بيان قصير أنه تم السماح بتشغيل مقاتلات "جيه-20" ضمن الوحدات القتالية.

وأضاف البيان أن المقاتلة "جيه-20" ستسهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القتالية وستساعدها على القيام "بمهمتها المقدسة" في الدفاع عن سيادة وأمن البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت الطائرة قد عرضت للمرة الأولى خلال عرض جوي في مدينة تشوهاي أواخر عام 2016.

ولا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة المقاتلة الصينية الجديدة على منافسة مقاتلات تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية قادرة على تجنب الرادارات مثل المقاتلة "إف-22 رابتور" أو "إف-35" المنضمة حديثا للترسانة الأمريكية.

وتعد المقاتلة "إف-22" التي طورت خصيصا لسلاح الجو الأمريكي الأكثر شبها بمقاتلة "جيه-20".