مقتل 136 مسلحا من "الجيش الحر" و 22 جنديا تركيا في عفرين

جهينة نيوز:

اعترف "المرصد المعارض" بمقتل أكثر من 136 مسلحاً من ميليشيا "الجيش الحر"، المشاركة في عملية "غصن الزيتون" مع العدوان التركي بالاضافة الى 22 جندياً تركياً، بنيران "الوحدات الكردية"، خلال الاشتباكات بين الطرفين في أرياف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد "ان نحو 135 مسلحاً من "الوحدات الكردية" قتلوا في قصف العدوان التركي والاشتباكات في مدينة عفرين وأريافها، وذلك منذ بدء العدوان التركي على المدينة في الـ 20 من الشهر الجاري، وحتى اليوم الجمعة". وفقا لما اورده الاعلام الحربي.