جيل جديد من المقاتلات الشبح يباشر العمل في الجيش الروسي

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية دخول مقاتلات "سوخوي 57" إلى الخدمة التجريبية في الجيش الروسي.

وأبلغ يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي، الصحفيين أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك في شرق روسيا، "نأخذ طائرات سو57 للخدمة الفعلية التجريبية".

ومن المتوقع أن يشهد عام 2018 توقيع أول عقد لشراء طائرات "سو-57".

وأشار نائب وزير الدفاع إلى "أننا سنتعاقد أولاً على شراء 12 طائرة".

ويمكن أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم هذه الطائرات خلال عام 2019.

وقد تمت صناعة 12 طائرة من طراز "سو-57"، وتخوض 10 منها التجارب في الجو.

وتنتمي طائرة "سوخوي 57" التي خرجت إلى حيز الوجود باسم "تي-50" إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة.

وتصنَّف "سوخوي 57" كطائرة مقاتلة ثانية من الجيل الخامس بعد طائرة "إف-22 رابتور" الأمريكية حسبما أشار الخبير الروسي دميتري دروزدينكو.

وبحسب الخبير فإن طائرة "إف-35" التي يصنِّفها الأمريكيون كمقاتلة الجيل الخامس أيضا لا يمكن نسبها إلى الجيل الخامس من المقاتلات إلا بصعوبة

سبوتنك.