الرياضة درع الوقاية من ‫الأمراض الخطيرة

جهبنة نبوز:
لا تعَدّ الرياضة مفتاحاً لإنقاص الوزن والتمتع بقوام ممشوق فحسب، بل هي بمثابة درع الوقاية من أمراض خطرة أيضاً. وفي هذا السياق، قال عالم الرياضة الألماني، فولكمار فيلت، إنّ «مَن يحرق ألف كالوري أسبوعياً من خلال ممارسة الرياضة قلما يمرض، وليس المقصود هنا الأمراض البسيطة مثل الزكام وآلام المعدة فقط، بل أيضاً الأمراض الجدّية التالية:
السكري
أشار فيلت إلى أنّ «قلّة الحركة تُعَد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسكري من النوع الثاني؛ لذلك تساهم ممارسة الرياضة في الوقاية من هذا الداء، كما أنها مهمّة للمرضى لأنها تساعد الجسم على إفراز الإنسولين ومن ثم خفض نسبة السكر في الدم».
السرطان
أفادت البروفيسور، كارين شتايندورف، من المركز الألماني لأبحاث السرطان، أنّ «الدراسات أثبتت أنّ الرياضة تقي من أنواع سرطانية عدة؛ فعلى سبيل المثال يقلّ خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، مقارنةً بنظرائهم الذين لا يمارسون الرياضة تقريباً. ولهذا الغرض، تنصح منظمة الصحّة العالمية بممارسة الرياضة بمعدل لا يقلّ عن 150 دقيقة في الأسبوع.
أمراض القلب
من جانبه، صرّح الأستاذ في الجامعة الرياضية الألمانية في مدينة كولن، فيلهيلم بلوخ، أنّ «الرياضة تساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية؛ حيث إنها تساعد القلب على ضخّ الدم بشكل جيد وتحافظ على كفاءة الأوعية الدموية. لذلك ينبغي ممارسة الرياضة باعتدال بمعدل 3 إلى 5 مرات أسبوعياً. وحتى بعد الإصابة بنوبة قلبية، يجب أن تُشكل الرياضة جزءاً مهمّاً من أسلوب الحياة، ولكن طبعاً مع استشارة الطبيب».
الروماتيزم
وأوضح بلوخ أنّ «الروماتيزم هو مرض التهابي يحدث نتيجة خلل في جهاز المناعة، الذي يقوم حينئذ بمهاجمة الجسم»، مشيراً إلى «إمكانية التأثير بشكل إيجابي في جهاز المناعة، وبالتالي حالة الروماتيزم، من خلال ممارسة الرياضة التي يرتبط نوعها المناسب بمرحلة الروماتيزم الراهنة».
هشاشة العظام
وأكّد أنّ «الرياضة تعمل على تقوية العضلات، ومن ثم تحافظ على قوة العظام، ما يساعد على وقايتها من الهشاشة».