الرياضة درع الوقاية من ‫الأمراض الخطيرة

جهبنة نبوز:

لا تعَدّ الرياضة مفتاحاً لإنقاص الوزن ‫والتمتع بقوام ممشوق فحسب، بل هي بمثابة درع الوقاية من ‫أمراض خطرة أيضاً.‬‬ ‫وفي هذا السياق، قال عالم الرياضة الألماني، فولكمار فيلت، إنّ «مَن يحرق ألف كالوري ‫أسبوعياً من خلال ممارسة الرياضة قلما يمرض، وليس المقصود هنا الأمراض ‫البسيطة مثل الزكام وآلام المعدة فقط، بل أيضاً الأمراض الجدّية التالية:‬‬

السكري

‫أشار فيلت إلى أنّ «قلّة الحركة تُعَد أحد الأسباب الرئيسية ‫للإصابة بالسكري من النوع الثاني؛ لذلك تساهم ممارسة الرياضة في الوقاية ‫من هذا الداء، كما أنها مهمّة للمرضى لأنها تساعد الجسم على إفراز الإنسولين ومن ثم ‫خفض نسبة السكر في الدم».‬‬‬‬‬‬

السرطان

‫أفادت البروفيسور، كارين شتايندورف، من المركز الألماني لأبحاث السرطان، ‫أنّ «الدراسات أثبتت أنّ الرياضة تقي من أنواع سرطانية عدة؛ فعلى ‫سبيل المثال يقلّ خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة ‫لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، مقارنةً بنظرائهم الذين لا يمارسون ‫الرياضة تقريباً. ولهذا الغرض، تنصح منظمة الصحّة العالمية بممارسة الرياضة بمعدل لا يقلّ عن ‫150 دقيقة في الأسبوع.‬‬

أمراض القلب

‫من جانبه، صرّح الأستاذ في الجامعة الرياضية ‫الألمانية في مدينة كولن، فيلهيلم بلوخ، أنّ «الرياضة تساهم في الوقاية من أمراض القلب ‫والأوعية الدموية؛ حيث إنها تساعد القلب على ضخّ الدم بشكل جيد وتحافظ ‫على كفاءة الأوعية الدموية.‬‬‬‬‬‬ لذلك ينبغي ممارسة الرياضة باعتدال ‫بمعدل 3 إلى 5 مرات أسبوعياً. وحتى بعد الإصابة بنوبة قلبية، يجب أن تُشكل الرياضة جزءاً مهمّاً من أسلوب الحياة، ولكن طبعاً مع استشارة الطبيب».‬‬

‫الروماتيزم

‫وأوضح بلوخ أنّ «الروماتيزم هو مرض التهابي يحدث نتيجة خلل ‫في جهاز المناعة، الذي يقوم حينئذ بمهاجمة الجسم»، مشيراً إلى «إمكانية ‫التأثير بشكل إيجابي في جهاز المناعة، وبالتالي حالة الروماتيزم، من ‫خلال ممارسة الرياضة التي يرتبط نوعها المناسب بمرحلة الروماتيزم ‫الراهنة».‬‬‬‬‬‬‬

هشاشة العظام

‫وأكّد أنّ «الرياضة تعمل على تقوية العضلات، ومن ثم تحافظ ‫على قوة العظام، ما يساعد على وقايتها من الهشاشة».‬‬‬