أوّل تعليق لمروان خوري بعد منع يث أغنياته على mbc

جهينة نيوز:

بعد قرار MBC منع بث اغاني كل من الفنانين اللبنانيين مروان خوري، يارا وجوزيف عطية. وتجميد تغطية اخبارهم وعدم استضافتهم على قنوات واذاعات الشبكة بسبب غنائهم في قطر قال الفنان مروان خوري أنه لا يتعاطى الشأن السياسي لذلك هذه مشكلتهم .

و أوضح الفنان مروان خوري عبر إذاعة “لبنان الحرّ في أول تعليق له على قرار المنع بالقول : "أولاً أستغرب بأيّ حقّ يأخذون هكذا قرار، ثانياً والسبب يعود إليهم أيّ أنها مشكلتهم وليست مشكلتي. أنا أغني للناس وللشعوب ولا أتعاطى الشأن السياسي أبداً، إن الفن هو الثابت الأكبر فلا يتغيّر ولا يتحرّك على عكس السياسة

و عن مواعيد حفلاته في عيد الحب، أكد أن أولى حفلاته ستكون في الثامن من شباط بقطر، و في العاشر منه بلبنان، و الثالث عشر في سوريا و يختم من الأردن في الخامس عشر .