"إعمار موتورز" تطلق سيارتها "faw B70" بثلاث صالات في حلب

جهينة نيوز:

تابعت شركة "إعمار موتورز" فعاليات إطلاق سيارتها الجديدة "faw B70" والتي بدأت بدمشق الأسبوع الفائت في صالة الوكيل الحصري "عمار باقوني" الكائنة على اوتستراد المزة.

وفي حلب أطلقت الشركة"faw B70 "عبرالوكيل الحصري "فراس بصمه جي"في ثلاث صالات عرض حيث تقع الصالة الاولى في حي الفرقان، والثانية في شارع الفيصل و الثالثة في حي السبيل.

وأوضحت الشركة أن تميز سيارة "faw B70" يعود لكونها مجهزة بكامل مواصفات التوازن والتوافق، إن كان من خلال واجهتها الأمامية الجديدة أو من خلال التصميم الخلفي اللذان يشكلان تناغما مميزا، بالاضافة لأسعارها التي تتناسب مع السوق المحلية وتنافس أسعار السيارات المثيلة بمواصفاتها وبجودة عالية مع كفالة.

تجدر الاشارة إلى أن "إعمار موتورز" ستستمر بفعاليات إطلاق "faw B70" في بقية المحافظات خلال الأيام المقبلة من شهر شباط الحالي.

المصدر: أمان القابضة/ المكتب الإعلامي