القوات المصرية تطلق عملية عسكرية لمواجهة الإرهابيين في سيناء

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث العسكري المصري، ان القوات الجوية المشاركة في "خطة لمجابهة العناصر الإرهابية والإجرامية"، بدأ تنفيذها اليوم الجمعة، استهدفت "بؤراً وأوكاراً إرهابية" في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي

واوضح المتحدث في "البيان رقم 2" حول العملية، ان القوات البحرية وقوات حرس الحدود تُشارك أيضاً في تنفيذ الخطة التي بدأها الجيش بمشاركة الشرطة.

وجاء في البيان: "قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر، التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية في شمال ووسط سيناء".

وأضاف: "وتقوم عناصر من القوات البحرية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري، بهدف قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، وتُشدّد قوات حرس الحدود والشرطة المدنية من إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية، وإجراءات التأمين للمجرى الملاحي (لقناة السويس)".

وتابع البيان: "وتقوم عناصر مشتركة من القوات المسلحة والشرطة، بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية بشتى أنحاء الجمهورية".

وذكر التلفزيون المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُتابع عن كثب سير العمليات العسكرية. وقال السيسي في تعليق عبر الصفحة الرسمية له على موقع "فايسبوك": "أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة... ودائماً تحيا مصر".