تجدد سقوط القذائف الصاروخية على أحياء دمشق وإصابة مدنيين اثنين

جهينة نيوز:

جددت الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية قصفها لاحياء العاصمة دمشق بالقذائف الصاروخية حيث أصيب مدنيان اثنان بجروح متفاوتة.

واعلن مصدر في قيادة شرطة دمشق: أن “مجموعات مسلحة واصلت اعتداءاتها على منازل الأهالي بدمشق مستهدفة بخمس قذائف حي العباسيين ما أسفر عن إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

واشار المصدر إلى أن “المجموعات المسلحة اعتدت أيضا بقذيفة على منطقة الزبلطاني ما تسبب بوقوع أضرار مادية”.

تجدر الاشارة الى الميليشيات المسلحة استهدفت يوم امس دمشق وريفها بأكثر من 100 قذيفة صاروخية راح ضحيتها 4 شهداء وأكثر من 32 جريحا.