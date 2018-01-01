أبراج يوم الجمعة 2018/2/9 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 9/2: محب للاجتماعيات، انيق واثق من خطواته لا يحب ان يهزمه احد، شديد الحرص أحلامه تنقلب لواقع، يحقق اهدافه بالارباح، طموح لا يتراجع، شديد الغيرة يحب التملك، يحب البقاء ضمن العائلة، يحب المشاركة، حنون ويهتم بشؤونه، حساس لدرجة الحيرة،تتعامل مع زملاء، لا تتفرد بعملك حتى لا تقع بأخطاء، تغيير افكار، تدرس مشروع جديد يعرض عليك، للبعض مواجهة مهنية يطلب مساعدة لانه يجد نفسه وحيدا، ابتعد عن الامور المزعجة، عاطفيا تشعر بعد الانسجام مت الحبيب، للبعض فرصة ارتباط، البعض يبحث عن مكان هادئ

جهينة نيوز-خاص

الحمل: مرتاح وخيالك واسع لاستعادة الثقة بنفسك، راضي عن الحركة والاتصالات، احتمال حظ جديد يفتح لك معرفة جديدة، ينتظرك هدف لا تتردد من تكرار اي محاولة، لا تستسلم أمام الصعوبات، الشريك يقف لجانبك، شخص اجتماعي كنت تبحث عنه تجده اليوم، وجوه جديدة وهدف تستطيع استيعابه اليوم

الثور: الاجواء حيوية واليوم يحمل لك وعود واوقات مفيدة، تهتم بامور مالية، نظم أمورك وحاول عمل تحسين على امورك المالية فرصة متاحة لمكسب من شراكة او تعويض، لا تهمل صحتك الاجواء أكثر من إيجابية وفيه تجاوب، اعمالك لها صدى طيب لا تتكاسل سارع إلى عملك، انتبه للوقت، تحرك وحسن امورك، امور مالية

الجوزاء: تعب وارهاق وشراكة وامور تتعلق بالتفاهم مع الشركاء، تعالج التباسات وسوء تفاهم، كن موضوعي، حاذر القطيعة والدعاوى القانونية لان الخصم قوي والعراقيل تستفزك، القمر بالقوس يشير الى تفاهم وود وكن حريصا على شريكك، الخصم اقوى منك انتبه من غشاوة عين ولا تعصب

السرطان: تواصل وتفاهم، تجد نفسك في وضع مربك، تراكم أعمال، تجد تعاون من زملاء، تمارس نشاط بدني لتحافظ على لياقتك، تضطر للعمل في اكثر من مكان وقد تحتاج للمساعدة، اعمل جدول اعمل وراعي وضعك

الاسد: تنشط بالتقرب من الاحبة وتعزز العلاقة معهم، تفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الاجواء واعد العلاقات لطبيعتها لتنال ما ترغب، تحل مسالة عالقة تخوض مجال جديد تبحث شان معنوي او مالي، تذهب بلقاءات متميزة تطلع على نشاطات ثقافية وتحصد شعبية، صوتك مسموع مهنتك جيدة، نهار مسلي

العذراء: يوم متعب، طلبات عائلية ومشاكل عائلية، قلق على أحد أفراد عائلتك، مواجهة مستعجلة، تتخيل اشياء، انتبه من التعصيب، ترتيبات على صعيد البيت او صعيد أشياءك الخاصة، انتبه من مخالفة قانونية، لا تهمل أمورك الخاصة

الميزان: حضر نفسك اليوم إيجابي وتستطيع تحقيق مبتغاك ويكون في مجال الاتصالات والحركة، ساحتك كبيرة وتستطيع لعب دور مميز وتتلقى عرض او توقع على عقد، للبعض جيد للدراسة والزيارات، تعبر عن افكارك وأمورك، دلل نفسك وقدم هدية لنفسك وبشر نفسك ان نهارك جيد وتدافع عن حقك ولا تتردد

العقرب: نهار ناجح تبرز بعدة محاور وتكسب تأييد محيطك وعندك إقناع جاهز من اجل تحقيق ربح والتفاوض من اجل مسالة مهنية ومالية، مكافأة بيع وشراء استرداد دين، مصالحة ولقاء ودي، لا تحاول تحريك قضايا غير مهمة، عنوان نهارك مال، لا تستعجل ولا تخترع جديد، لا تتهرب من تقديم المساعدة، كن معتدل وموضوعي بالنقاشات، الامور مالية واستشفائية

القوس: القمر ببرجك تنجح بالدفع بمصالحك شعبيتك تتصاعد تستعيد حماستك، يهمك ادخال تعديل او تغيير على رؤيتك او مظهرك، تقوا نسبة نجاحك تشتد عزيمتك، تنقلب المعطيات لصالحك، يوم جيد تتوضح فيه بعض امورك، تغير بشكلك وتطل باطلالة مميزة

الجدي: تتوصل لحل وتسوية معقولة وتناقش موضوع سفر او موضوع يخص اوراق، تضطر ان تتحرك حتى تعيد بناء ما تهدم من قبل، العلاقات التي ساءت تجد لها حلا وتزول بعض العراقيل، تفرح لفرصة مغرية واخبار من اماكن بعيدة، تتقرب من الاحبة اوراق وظعاملات تقوم بها

الدلو: مرتاح تستعيد الثقة والحركة والاتصالات، تفتح معرفة لا تتردد من تكرار اي محاولات، وعود شهرة وتتحدى، امر يتعلق بالاجتماعات والمعرفة تسمع اخبار جديدة يوم جيد لا يخذلك الحظ، قادر على تحقيق ما ترغب والجو متعاطف معك اجتماعيا، تتلقى دعوة لحفلة او مناسبة، نهار اجتماعي

الحوت: نهار متعب ومضغوط على صعيد الشكل، التزامات مهنية وعملية، تمالك اعصابك وقاوم اي انتقاد وسخرية حاول ان تتحدى لتحصل على نتيجة، تميل كفة ميزانك لصالحك، نظم امورك فترتك تشير إلى تضارب بالمواعيد، امتحان لمواهبك، اعمل اكثر واجتهد اكثر، يقدر المسؤولون عملك تتسلط الاضواء عليك لا تضعف قدم افضل المستطاع