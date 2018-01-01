الدفاع الأمريكية : نعتزم التحدث من موقع قوة في مفاوضات جنيف ..الدبلوماسيون الأمريكيون سيقررون مصير ما سيحدث في سوريا

جهينة نيوز:

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت، إن الولايات المتحدة تعتزم التحدث من موقع قوة في المحادثات السورية في جنيف.

وأضافت وايت، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “هدفنا هو ضمان أن يتكلم ممثلونا الدبلوماسيون من موقع القوة فيما يتعلق بعملية جنيف”، مشيرة إلى أنهم سيقررون في نهاية المطاف ماذا سيحدث في سوريا”.

وأضافت وايت بالتشديد: "إن دبلوماسيينا هم الذين سيقررون في نهاية المطاف مصير ماذا سيحدث في سوريا".

وأشارت وايت، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم “قوات سوريا الديمقراطية” في نضالها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ولم تشارك الولايات المتحدة في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بصفة مراقب، ودعت إلى مواصلة التركيز على عملية جنيف لحل الأزمة السورية.